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Edirne’de korkunç olay! Köpeği balkona bağlayıp ölümüne neden oldular

Uzunköprü ilçesinde sahiplenmek için evin balkonuna bağlanan ancak sabah asılı şekilde ölü bulunan sokak köpeğiyle ilgili aileye 1902 lira ceza verildi. Köpeğin, bağlandığı balkondan kaçmak için atladığı, bu sırada boynundaki ip nedeniyle asılı kalarak öldüğü tahmin ediliyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Edirne’de korkunç olay! Köpeği balkona bağlayıp ölümüne neden oldular

'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Yolu üzerindeki evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, site önünde besledikleri köpeklerden birini eve aldı.

Köpeği balkona bağlayan aile, sabah uyandıklarında asılı halde can verdiğini gördü.

Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ve Müdürlüğü ekipleri geldi.

Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından aileye, 'Sahipsiz hayvanın ölümüne neden olmak' suçundan 1902 lira idari para cezası uygulandı.

Köpeğin evlerinde ölmesi nedeniyle ceza uygulanan Sebahat Erguvan, "Çocuğum acımıştı. Bunun üzerine sokak köpeğini sahiplenmek için eve almıştık. Balkona bağladık.

Sabah kalktığımızda köpeği balkonda asılı ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz" açıklamasını yaptı.

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