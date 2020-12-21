Son dakika: Müge Anlı canlı yayında Mustafa Özbay olayındaki tutuklamayı açıkladı! 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Müge Anlı canlı yayında Mustafa Özbay'ın 2 yeğeninin "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığını açıkladı. Müge Anlı, Mustafa Özbay'ın yeğenlerinin tutuklandıktan sonra cezaevine gönderildiğini söyleyerek, olayın tüm detaylarını anlattı.
Mustafa Özbay'dan haber alınamaması üzerine Müge Anlı canlı yayınında kapsamlı bir çalışma başlatıldı. 27 Kasım'dan itibaren kimsenin görmediği Mustafa Özbay'ın öldürülmüş olunabileceği düşünüldü.
Yaşanan tüm gelişmelerin ardından 2 yeğen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yaşadığı Isparta'nın Deregümü köyünde kaybolan Mustafa Özbay için arama çalışmaları başlatıldı. Miras parasından dolayı öldürülme ihtimali üzerinde durulmasıyla gözler yeğenlerine çevrildi.
Mustafa Özbay'ın yeğeni Selim hakkında gelen yeni bir ihbar ise tüm şüpheleri üzerine toplamıştı. Mustafa Bey'in kaybolduğu gece arabayla çıkıp dolaşan ve defalarca amcasının evinin önünden geçtiği tespit edilen Selim Özbay'ın, 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenilmişti.
Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt aldığı, 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay'ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görülmüştü..
TUTUKLANDILAR
Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gece yeğeni Selim'in arabasının 5 kez amcasının evine gittiği tespit edildi.
2 kardeş o gece kullandıkları telefonları yok etmişler.
2 kardeşin o gece ayakkabılar dahil tüm giysileri ortadan kaldırılmış.
2 kardeşin arabalarında kan izlerine rastlanmış.
Selim Özbay'ın aracının bagajında yoğun kan izi bulunmuş.
O SÖZLER KAYIT ALTINA ALINAMADI
Ses teknisyenlerinden Hakan Çoban, Selim, Hüseyin ve babalarının bağlantısını kulaklıkla dinliyordu.
Çoban, Müge Anlı'ya o anları şöyle anlattı; "Selim Özbay size durumu anlatırken, yanındaki kardeşi Hüseyin Özbay babasına dönerek kıvıramadı diye bir söz kullandı. Bu ses mikrofandan değil de kulaklıktan olduğu için kayıt edilemedi."