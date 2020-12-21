Son dakika: Müge Anlı canlı yayında Mustafa Özbay olayındaki tutuklamayı açıkladı! 2 kişi tutuklandı

O SÖZLER KAYIT ALTINA ALINAMADI

Ses teknisyenlerinden Hakan Çoban, Selim, Hüseyin ve babalarının bağlantısını kulaklıkla dinliyordu.

Çoban, Müge Anlı'ya o anları şöyle anlattı; "Selim Özbay size durumu anlatırken, yanındaki kardeşi Hüseyin Özbay babasına dönerek kıvıramadı diye bir söz kullandı. Bu ses mikrofandan değil de kulaklıktan olduğu için kayıt edilemedi."