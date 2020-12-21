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Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor. Künarın yüzde 80'i ihraç edilirken, yöre ve ülke ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Kilosu 500 TL'yi bulan künar için işçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Yörede daldan dala tırmanarak kozalakları toplama işini daha çok erkekler yapıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Kozalaklar kurutularak ya da makinelerde kavrulduktan sonra içindeki künar çıkartılıyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Üretilen yıllık 2 bin ton künar, iç piyasa ile ihracata gönderiliyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Künarın yüzde 80'i ihraç edilirken, yöre ve ülke ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

'EKMEK PARASI UĞRUNA TIRMANIYORLAR'

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu, "Kozalak hasadımız bu sezon yeni başladı. Hasat yaklaşık 3 ay sürüyor. Bunu toplamak çok zor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Ekmek parası için çamların tepesine kadar çıkıyoruz. Yüksekliği 20- 30 metreyi buluyor. Şu an künarın kilosu 500 liradan satılıyor.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Mahallemizdeki erkeklerin yüzde 80'i bu ağaçlara çıkıyor. Bakımlarını da ağaçlara çıkıp budayarak yapıyoruz. İş zor ama kazancı iyi" dedi.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

TIRMANMAYI ÇOCUKLUKTA ÖĞRENİYORLAR

Ağaçlara tırmanan Mehmet Durmaz (41), "11 yaşında ağaçlara tırmanmaya başladım.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Çok zor ve zahmetli bir iş ama yapmak zorundayız.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Şu ana kadar bir kaza bela yaşamadım. Ama her zaman tedbirli olmaktayız.

Aydın’da kilosu 500 lirayı bulan “künar” için zorlu mücadele! Ekonomiye katkısı 100 milyon lira

Bu işi herkes yapamaz. Çocuk yaşlardan öğrenerek tecrübe edinilmesi gerekir" diye konuştu.

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