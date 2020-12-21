Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı geliyor | 21 Aralık 2020 hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı