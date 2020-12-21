Kanser ilaçlarında mahkemeden önemli karar!

Bu çok olumlu bir gelişme. Ancak eğer Yargıtay, hastalar aleyhine bir karar verirse, bu, binlerce hasta için son umutlarını da kaybetmeleri anlamına gelir. Çünkü SGK'nın ödediği ilaç bedelleri hastalardan faizi ile beraber tekrar istenecek" diye konuştu.