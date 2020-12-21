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İstanbul'da Elmalı Barajı’nda korkutan görüntü! Yeşil tabaka ile kaplandı

’nın su seviyesinde gözle görülür bir şekilde düşüş yaşanırken baraj suyunu yeşil bir tabakanın kaplaması dikkat çekti. Yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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İstanbul'da Elmalı Barajı’nda korkutan görüntü! Yeşil tabaka ile kaplandı

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 39'larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı.

SU SEVİYELERİNDE BÜYÜK KAYIP

Birçok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından da bu durumdan nasibini aldı.

İSKİ verilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde 32.53 oranında ölçülürken, bu oran Aralık ayında yüzde 24.23 seviyelerine geriledi.

Öte yandan Baraj suyunun üzerini yeşil bir tabakanın kaplaması ise dikkat çekti.

Öte yandan yeşil renge bürünen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

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