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Ardahan'da “Kurt sürüsünü” sporcular böyle görüntüledi

ilçesinde kayakla tırmanış sporcuları antrenman sırasında kurt sürüsüne rastladı. O anları sporcular, cep telefonları ile görüntüledi. , bir süre sonra ormana inerek gözden kayboldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Ardahan'da “Kurt sürüsünü” sporcular böyle görüntüledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Halil İbrahim Yılmaz ile kayakla tırmanış branşı sporcuları, antrenman yapmak için araziye çıktı.

ilçesine bağlı Dereyolu köyü Muşurun tepesi mevkisinde yürüyen sporcular, karşı tepede yürüyen kurt sürüsünü gördü.

Antrenmana bir süre ara veren sporcular, kurt sürüsünü izleyip cep telefonları ile o anları görüntüledi.

Sabah saatlerinde yiyecek aramaya çıkan , bir süre sonra ormana inerek gözden kayboldu.

O anlarda çekilen bir görüntü

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