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Adanalı Sevgi teyze kilosu 50 liradan sattığı andız pekmezinin siparişlerine yetişemiyor

Feke ilçesinde ’ndan topladığı iğdeli ağacı kozalaklarını andız pekmezine dönüştüren 66 yaşındaki siparişlere yetişemiyor. Yaklaşık bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Adanalı Sevgi teyze kilosu 50 liradan sattığı andız pekmezinin siparişlerine yetişemiyor

İlçeye bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde yaşayan , yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı ağacı kozalaklarından üretmeye başladı.

Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti.

Torunlarıyla birlikte 'nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor.

Yaklaşık bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor. Karaciğer ve mideye faydalı olduğu söylenen andız pekmezinin kilosunu 50 liradan satışa sunan Karakılçık, siparişlere yetişemiyor.



Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, "Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz.

Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı.

Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum" dedi.

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