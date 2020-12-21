Antalya'da bir garip olay: 'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı

'ARKAMI DÖNDÜM TAKSİ HAREKET EDİYORDU'

Kepenk indirme esnasında taksinin bir anda çalındığını ifade eden Mustafa Sarıçekiç, "Durakta aracım park halindeydi. Durağın kepengini indirmeye çalışıyordum. Arakamı bir döndüm araç hareket ediyordu. Peşinden koştum ama yetişemedim. Takip cihazı vardı. Durumu polise de bildirdik. Burada yakalandığını duyunca hemen geldik. Kazaya karıştığını gördük. Takside nereden bakarsanız 20-25 bin TL zarar var" dedi.

Taksiyi çalan C.A hakkında, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'hırsızlık', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali' gibi birçok maddeden cezai işlem uygulanacak.