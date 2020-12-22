İstanbul'dan bunalıp memleketine gitti! 'Hobi olsun' diye beslediği tavuklar köşeyi döndürdü!

"PANDEMİ NEDENİYLE SAYIYI SINIRLI TUTUYORUZ"

Tavukçuluk işine ilk başladığında destekler ile birlikte 500 hayvanla bu yola çıktıklarını ifade eden Seven, "Kimi zaman 3 binin üzerine de çıkarttık ancak pandemi nedeniyle şu anda sayıyı sınırlı tutuyoruz. Bu işe ilk başta hobi olarak başlamıştım ve şu anki süreci değerlendirecek olursak aylık olarak 15 bin 25 bin lira arasında bir rakam değişikliği olabiliyor kazancımızda. Bu rakamı arttırmakta bizim elimizde ancak şu anda devletimizin uygulamış olduğu pandemi koşulları çerçevesinde işimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.