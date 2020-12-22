İstanbul'dan bunalıp memleketine gitti! 'Hobi olsun' diye beslediği tavuklar köşeyi döndürdü!
Ordu'dan gelen haber girişimcilik ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hobi için tavuk yetiştirmeye başlayan Ergin Seven'in merak duygusu artınca kapasitesini 3.000 tavuğa kadar çıkarttı. Ergin Seven tavuklardan kazandığı getiriyle bugünlerde paraya para demiyor.
Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'dan Ordu'nun Perşembe ilçesi Beyli Mahallesi'ne göç eden 34 yaşındaki Ergin Seven, merak üzerine kuluçka makinesi ile yola koyuldu.
Bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığın civcivler ile yumurta üretimine başladı.
Tavuk sayısını giderek arttıran ve şu anda 3 bin tavuğu bulunan Ergin, doğal olarak üretmeye çalıştığı yumurtaları pazarlayarak aylık yaklaşık 25 bin lira kazandığını belirtiyor.
"ORDU VE ÇEVRE İLLERE SATIYORUZ"
2011 yılında kuluçka makinesi ile bu mesleğe hevesinin başladığını ifade söyleyen Ergin Seven, "3 sene sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığımız civcivleri buraya getirdim ve yumurta arzına cevap vermeye başladım.
Şu anda yaklaşık 3 bin tane hayvanımız var. Bunların içerisinde tam olarak yumurtaya başlamamış tavuklarımız da mevcut, yumurtaları da Ordu içinde ve çevre illerde satıyoruz. Şu an pandemi nedeniyle gönderim sıkıntılı olduğundan daha çok bu bölgedeki insanlara ulaştırıyoruz" dedi.
"PANDEMİ NEDENİYLE SAYIYI SINIRLI TUTUYORUZ"
Tavukçuluk işine ilk başladığında destekler ile birlikte 500 hayvanla bu yola çıktıklarını ifade eden Seven, "Kimi zaman 3 binin üzerine de çıkarttık ancak pandemi nedeniyle şu anda sayıyı sınırlı tutuyoruz. Bu işe ilk başta hobi olarak başlamıştım ve şu anki süreci değerlendirecek olursak aylık olarak 15 bin 25 bin lira arasında bir rakam değişikliği olabiliyor kazancımızda. Bu rakamı arttırmakta bizim elimizde ancak şu anda devletimizin uygulamış olduğu pandemi koşulları çerçevesinde işimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
"FİYATLARIMIZ GAYET UYGUN, TANESİ 1 LİRA"
Tavuklara, kümes içerisinde en doğal yemleri yedirmeye çabaladıklarını ve doğaya bırakıp doğal beslenmelerini de sağladıklarını kaydeden Seven, "Güneş gören ortamdalar ve doğal besleniyorlar. Çiftlik gibi görünse de aralarında fark var. Bizdeki fiyatlar da gayet uygun, tanesi 1 TL. Şu anda kapalı ortamlarda elde edilen market yumurtalarından daha da ucuza geliyor. Bir koli yumurtayı 30 liradan satıyoruz" ifadelerine yer verdi.