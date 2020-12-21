SON DAKİKA HABERİ | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı
Son dakika haberi... Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
YAŞAM DHA
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Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti.
Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
NELER YAŞANDI?
Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti.
Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.