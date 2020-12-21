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SON DAKİKA HABERİ | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı

Son dakika haberi... 'de 'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri paylaşılan , çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı

'de 'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri paylaşılan , çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NELER YAŞANDI?

Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti.

Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

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