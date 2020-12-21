SON DAKİKA HABERİ | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

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