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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den mutasyon ve yeni dalga uyarısı

Üyesi Prof. Dr. , İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni virüsün 2021'de küresel yeni bir dalgalanmaya neden olabileceği uyarısında bulundu ve flaş mesajlar verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Corona virüs (Covid-19) aşısıyla umutlanan dünya İngiltere'den gelen yeni virüs haberiyle çalkalanıyor.

İngiliz bilim insanları mutasyona uğrayan ve B.1.1.7 virüsünün koronavirüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyururken Üyesi , yeni virüsün küresel dalgalanmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından İngiltere'de tespit edilen ve mutasyona uğrayan yeni virüsle ilgili açıklama yaptı.

İşte Özlü'nün paylaştığı o korkutan uyarı;

"İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.

Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.

Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."

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