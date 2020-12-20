Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den mutasyon ve yeni dalga uyarısı

Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.