Koronavirüs aşısının içinde hangi maddeler var? Tek tek açıkladılar

mRNA teknolojisi kanser ve diğer hastalıklarla mücadele etmek için geliştirildi, ancak yeni tip corona virüs için yeniden uyarlanıncaya kadar erken aşama klinik denemeleri geçemedi.

Corona virüse karşı geliştirilen mRNA aşıları canlı veya inaktive edilmiş virüs içermiyor, yeni tip corona virüsün yüzeyinde bulunan başak proteinin bir parçasını kodlayarak çalışıyor. Başak protein ayrıca virüsün vücuda tutunduğu kısım olarak biliniyor.