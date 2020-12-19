Son dakika: Adana Sarıçam'da kuyu çöktü: 1 işçi öldü

SON DAKİKA HABERİ: Olay, öğle saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seralarına su kuyusu açmak için kuyuya giren Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

