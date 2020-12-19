19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

Son dakika | İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

Son dakika haberleri... 'in Foça ilçesi açıklarında can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 karaya çıkarıldı. Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
ABONE OL
Son dakika | İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

Ekipler, can salındaki biri Pakistan, biri Fas, 9'u Somali, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, ikisi Senegal, 4'ü Kongo ve 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA