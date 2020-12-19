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Samsun'da koronavirüsten hayatını kaybeden  Meral hemşireye son veda! Yürekler yandı

'da 1 aydır koronavirüs tedavisi gören ve 2 çocuk annesi olan 42 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Meral hemşire için görev yaptığı ’nde tören düzenlendi. Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları gözyaşlarına hâkim olamadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Samsun'da koronavirüsten hayatını kaybeden  Meral hemşireye son veda! Yürekler yandı

Koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 2 çocuk annesi hemşire , dün gece hayatını kaybetti.

Meral Arbağ'ın cenazesi bugün çalıştığı önüne getirilerek, tören düzenlendi.

Törende Meral Arbağ'ın annesi Saliha Taş, babası , eşi Cevdet Arbağ ve çocukları Saliha ile Ömer Arbağ hazır bulundu.

Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Taziyeleri kabul eden baba Burhan Taş'un "Sen git. Ben de geleceğim kızım" demesi herkesi ağlattı.



Törene katılan Valisi Zülkif Dağlı da "Akşam haber aldığımız andan itibaren bu üzüntüyü hepimiz yaşamış olduk.

Şu anda gözyaşlarını tutmaya çalışan sizlerin bu yoğunluğu, bu kardeşimizin ne kadar çok sevilen ve çevresine ne kadar faydalı olan bir kişi olduğunun da ispatı. Allah rahmet eylesin.

Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah yakınlarına da sabırlar versin. Bütün temennimiz tüm yöneticiler olarak bu kayıpların önüne geçmek. Yalnız ilk sağlık çalışanımızın bu şekilde vefat etmesi gerçekten hepimizi derinden üzdü" dedi.



Helallik alındıktan sonra Meral Arbağ'ın cenazesi toprağa verileceği Asri Mezarlığına götürüldü.

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