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Çorum’da “tırnakçı” kadın gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

Sungurlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Postane Caddesi’nde 'tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince dikkatleri başka yöne çekmek için cadde ortasında soyundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Çorum’da “tırnakçı” kadın gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

İş yerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi. Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek iş yerinden çıkardı.

Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi iş yeri sahibini dolandırmaya çalıştığını fark edince komşusunu uyardı.

Komşusunun ikazı üzerine iş yeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayarak konuyu polis ekiplerine bildirdi.

KADIN ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU

Dolandırmaya çalıştıkları iş yeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı.

Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar.

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