Aksaray'da film gibi operasyon! Polisten kaçtılar kaza yaptılar tehdit ettiler





"KAMERAMAN, SENİ YAKALATACAĞIM, YAKALATMAZSAM"

Hastanedeki sağlık kontrolü esnasına gazetecilerin, "Polisten neden kaçtınız" sorusunu, "Çok seviyorum da ondan" diyerek alay edercesine bir cevap veren şüpheli Hakan Biçer, "Niye kaçtım, ehliyet yok kaçtım, niye kaçacağım" dedi. Doktor raporunun ardından hastaneden çıkartılan şüpheli Hakan Biçer bu kez de basın mensuplarına küfrederek, "Kameraman, akşama kadar uyuşturucu içiyorum. Sizi dövüyoruz diye böyle oluyor değil mi? İçiyorsunuz değil mi? Seni yakalatmazsam. Seni yakalatacağım ben" diyerek hem hakaret hem de tehditler savurdu.