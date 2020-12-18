Özel harekat polislerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında; tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de katılımlarıyla "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması" tatbikatı gerçekleştirildi.