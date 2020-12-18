

'HİÇ YAĞMUR YAĞMASA 6 AYLIK SUYUMUZ VAR'



Zonguldak Belediye Başkanı ve aynı zamanda barajın bağlı bulunduğu Zonguldak Belediyeler Birliği Başkanı Ömer Selim Alan, "Son zamanlarda sıkça gündeme gelen, özellikle İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ile ilgili ve Türkiye ile dünyada kuraklık konuları üzerine bizde barajımızdaki su seviyesini her gün kontrol ediyoruz. Barajımızın 25 milyon metreküp potansiyeli var. Şu an itibariyle bizim 11 milyon metreküp dolayında suyumuz var. Hiç yağış olmasa Zonguldak'ın suyunu karşılayacak su miktarı nedir diye sorulsa, 6 aylık suyumuzu karşılayacak bir suyumuz mevcut diyebiliriz. Yüzde 42 oranında doluluk oranımız var barajımızda. Bir risk haritasına bakarsak Zonguldak çok riskli bir bölgede değil ama biz anlık yine de kontrollerimizi yapıyoruz. İnşallah bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadan Zonguldak'ımız bu süreci atlatacak. İnşallah yağmurlarla birlikte su seviyesi de artacaktır" dedi.

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