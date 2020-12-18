İzmir’de kısıtlamayı ihlal edip ters yönde ilerleyen sürücü yakalandı
Bayraklı ilçesinde saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ters yönde ilerleyen Suriye uyruklu sürücü yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı.
YAŞAM DHA
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, caddede ters yönde ilerleyen 35 UH 835 plakalı otomobili gördü.
Polis ekipleri 'dur' ihtarı yaptı ancak sürücünün durmaması üzerine kovalamaca başladı.
Ekipler, yol üzerinde manevra yaparak sürücünün önünü kesti.
Kıskıvrak yakalanan şüphelinin, yapılan incelemesinde hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Suriye uyruklu Y.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.E.'ye para cezası kesileceği bildirildi.