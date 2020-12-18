Özel şirkette başörtü skandalı! Türbanlı diye işten çıkarıldı





TÜRBANLISIN DİYE İŞTE ÇIKARILDI



Tam zamanlı şekilde haftanın 6 günü, hafta sonları da çalışmak üzere şirketle anlaşan Altuntaş, iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise "Türbanlısın" denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldı. Altuntaş'a "Betül, paramedik olarak seninle çalışamayacağız, Mehmet Bey türbanla olmayacağını söyledi.