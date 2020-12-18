18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Özel şirkette başörtü skandalı! Türbanlı diye işten çıkarıldı

Özel şirkette başörtü skandalı! Türbanlı diye işten çıkarıldı

Son dakika haberine göre; Sağlık şirketinde mülakattan geçip “” olarak işe alınan , 2 hafta sonra “türbanlısın” denilerek işten çıkarıldı. Altuntaş, dini değerlerinin rencide edildiğini kaydederek 'na suç duyurusunda bulundu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Özel şirkette başörtü skandalı! Türbanlı diye işten çıkarıldı

'da yaşayan 23 yaşındaki geçen ay Kâğıthane'deki Star Ambulans adlı şirketin iş ilanını gördü. Özel sağlık hizmetleri taşımacılığı yapan şirketle irtibata geçerek işe başvurdu. Önce CV'sini gönderdi ardından da iş görüşmesine gitti. İki ayrı şirket yetkilisiyle görüşen kadın, daha sonra işe kabul edilip "" olarak işe alındı.



TÜRBANLISIN DİYE İŞTE ÇIKARILDI

Tam zamanlı şekilde haftanın 6 günü, hafta sonları da çalışmak üzere şirketle anlaşan Altuntaş, iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise "Türbanlısın" denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldı. Altuntaş'a "Betül, paramedik olarak seninle çalışamayacağız, Mehmet Bey türbanla olmayacağını söyledi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstediğin zaman şirketten gelip evrakını alabilirsin" denilerek işten atıldığı tebliğ edildi. Kendisini başörtülü olarak işe almalarına rağmen, 2 hafta sonra aynı gerekçeyle çıkarıldığını söyleyen Altuntaş, dini değerlerinin rencide edildiğini kaydederek 'na suç duyurusunda bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukatı Cansu Aytaş aracılığıyla verdiği şikâyet dilekçesinde, iş yeri yöneticileri ile yazışmalar da delil olarak sunuldu. Şikâyet dilekçesinde, şirket yöneticilerinin nefret ve ayrımcılık suçunu işledikleri belirtildi. Şikâyetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA