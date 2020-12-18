İstanbul’da sevgili çift gasp edilmişti! Çiftin akrabalarını dolandırdığı ortaya çıktı

Şahısların Hakan G.'yi darp etmeye devam ettiği anda ise sevgilisi Sinem K. araçtan inerek kaçmak istemiş, ancak şahıslar kadını saçından tutarak yerde sürükledikten sonra Hakan G.'nin cebindeki 10 bin lirayı, nişanlısının ise cüzdanındaki 8 bin lira parasıyla cep telefonlarını gasp ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından Barış Ç. ve Erkan Ç. havaya ateş açıp kaçmıştı.