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Önce bir otomobili kurşunladı sonra bakın ne yaptı! Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntüler

’ta bir genç, elindeki tüfekle önce abisinin otomobili kurşunladı, daha sonra tüfeği kendisine doğrulttu. Şahsı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Önce bir otomobili kurşunladı sonra bakın ne yaptı! Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntüler

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle abisiyle tartışan A.B, uzan namlulu silahla önce abisinin otomobiline kurşun yağdırdı.

Saldırı sonrası otomobilde maddi hasar oluşurken daha sonra elindeki tüfekle kendisin vurmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna ederken elindeki tüfeği ile birlikte ele geçirildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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