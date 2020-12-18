Son dakika | Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Nuri Nihat Aslanoba kimdir?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan iş adamı Nuri Nihat Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.