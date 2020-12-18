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Son dakika | Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Nuri Nihat Aslanoba kimdir?

... Ünlü iş insanı hayatını kaybetti. 83 yaşındaki iş insanı sabaha karşı evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aslanboğa, firmasının kurucusuydu. Peki ? Detaylar haberimizde...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika | Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Nuri Nihat Aslanoba kimdir?

Bursalı (83), yaşamını yitirdi.

firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın, bugün Osmangazi ilçesi 'nda toprağa verileceği belirtildi.

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan iş adamı Nuri Nihat Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba, ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Ülke kalkınmasının ve geleceğinin eğitimden geçtiğine inanan Aslanoba kente bu alanda katkı sağladı. Aslanoba, evli ve üç çocuk babasıydı.

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