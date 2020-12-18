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Muğla Yatağan'da sahte alkol operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

ekipleri tarafından Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde bandrolsüz üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 550 litre sahte alkol ele geçirildi. A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Muğla Yatağan'da sahte alkol operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesi Köklük Mahallesinde A.Ö. isimli şahsın evinde bandrolsüz şarap üretimi yaptığı bilgisi alındı.

Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; jelikan bidonlar içerisinde 400 litre, şişelenmiş ve satışa hazır halde 150 litre olmak üzere toplam 550 litre sahte alkol ile alkol üretiminde kullanılan çok sayıda şişe ve aparat ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak A.Ö. isimli şahsın gözaltına alınarak, adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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