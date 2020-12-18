Koronavirüs ile ilgili son araştırmanın sonuçları açıklandı: Beyne girebiliyor

"SİTOKİN FIRTINASI"

Covid-19 enfeksiyonunun sebep olduğu yoğun iltihaplanma, bilim çevrelerinde sitokin fırtınası şeklinde adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.