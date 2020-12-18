115 yaşındaki Nazlı Taşdemir koronavirüsü yendi

Şifa ile Nazlı Taşdemir'i taburcu etme imkanına eriştik. Şükürler olsun böyle dramatik bir şekilde hızlı bir şekilde düzelmesi bizleri hekim olarak, insan olarak, sağlık çalışanları olarak inanılmaz, tatmin ve motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.

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