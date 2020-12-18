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Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

Son dakika haberi... Atatürk Kent Ormanı'nda ahırlarda çıkan yangında 10 at öldü. itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

Yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin, Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı.

Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'da feci yangın: Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda 10 at telef oldu

Yangın sonucu ahırlardaki 10 at telef olurken, ahırlar tamamen küle döndü. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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