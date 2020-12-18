Samsun'dan sevindiren haber! Vaka sayısında yüzde 20 azalma

'HARA-KİRİ YAPMAK GİBİ'

Vali Dağlı, filyasyon ekiplerini kuvvetlendirdiklerini belirterek, "Karantinada olması gerekenleri evlerine gidip kontrol ediyoruz. Evlerinde yoksa tespitlerini yapıyoruz. Eğer yoklarsa kişiyi, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştiriyoruz. Şuanda yurdumuzda 50'nini üzerinde vatandaşımız var misafir ettiğimiz. Filyasyon ekiplerimiz geçenlerde bir kına gecesine rastladılar bildiğiniz gibi. Yoğun bir ortamda kına gecesi yapıldığını gördük fotoğraflarda vardı. Artık bunları yapmamamız lazım. Kendi kendimize hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar. Daha bilinçli, duyarlı ve hassas olmamız lazım. Özellikle evlerdeki toplanmaları kalabalık ortamları kesinlikle oluşturmamamız gerekiyor" diye konuştu.