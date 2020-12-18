KKTC'de skandal olay! Korona olduğunu saklayan hemşire 46 kişiyi...

Temaslılar arasında bulunan bir hemşire temaslı olduğunu gizledi. Daha sonra yapılan korona virüs testinde hemşirenin korona olduğu anlaşıldı. Korona olan hemşirenin, temaslı olduğunu gizleyerek çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Hemşirenin ailesine virüsü bulaştırmamak için evine gitmediği, bir hafta boyunca hastanede yattığı belirlendi. Olay ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilgili çalışanla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.