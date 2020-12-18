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İstanbul’da sevgili çift gasp edilmişti! Çiftin akrabalarını dolandırdığı ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 18.12.2020 09:56
Güncelleme:18.12.2020 09:57
Kağıthane’de sevgili çifti darp edip 11 bin 500 liralarını gasp eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp edilen çiftin  akrabalarını kredi çektirip dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık yapan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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