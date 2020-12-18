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İstanbul’da sevgili çift gasp edilmişti! Çiftin akrabalarını dolandırdığı ortaya çıktı
Kağıthane’de sevgili çifti darp edip 11 bin 500 liralarını gasp eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp edilen çiftin akrabalarını kredi çektirip dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık yapan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.