İstanbul merkezli 9 ilde yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yine yapılan aramalarda pompalı silah ve kuru sıkı tabanca ile sahte içki üretiminde kullanılan alet ve makinelere el konuldu. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürerken, operasyon anı ve imalathanede yapılan aramalar polis kamerasına yansıdı.

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