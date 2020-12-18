Saban sporu için Faroz sahilindeki yürüyüş yoluna gelen İsmail Şişik, "Sahildeki pisliği görüyorsunuz biz de burada spor yapıyoruz. Bir an önce buranın temizlenmesini bekliyoruz. Sonuçta bunlar bizim denize attığımız çöpler. Deniz muhakkak senin attığını sana geri verir. Bugün vermezse yarın verir. Onun için çöplerimizi denize değil çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz" dedi.

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