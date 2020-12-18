Göze, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini ve onun için eyleme katıldığını söyleyerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim." dedi.

Göze, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kızının çobanlık yaparken kaçırıldığını aktaran Göze, kendisinden bir daha hiç haber alamadığını aktardı.

Göze, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.