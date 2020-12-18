18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır anneleri 473'üncü gününde! Bir aile daha katıldı

Diyarbakır anneleri 473'üncü gününde! Bir aile daha katıldı

Son dakika haberi... annelerinin dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Diyarbakır anneleri 473'üncü gününde! Bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 473'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme dahil oldu.

Göze, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini ve onun için eyleme katıldığını söyleyerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim." dedi.

Göze, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kızının çobanlık yaparken kaçırıldığını aktaran Göze, kendisinden bir daha hiç haber alamadığını aktardı.

Göze, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA