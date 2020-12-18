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2 bin 500 liraya cep telefonu aldı 20 liralık telefon yolladılar

 Atakum'da yaşayan C.A sosyal medyada 2 bin 500 liraya satılan bir telefon gördü. Hemen havale yapıp telefonu bekleyen C.A kargo geldiğinde ise şoke oldu. Çünkü karşı taraf 20 liralık kullanılmış 2. el cep telefonu göndermişti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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2 bin 500 liraya cep telefonu aldı 20 liralık telefon yolladılar

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden satılığa çıkan telefonu almak için 2 bin 500 lira para havale yapan gence kargo ile kullanılmış piyasa değeri 20 lira olan telefon gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden C.A., Facebook'taki ilanda İphone 7 Plus marka telefonun 2 bin 500 liraya satıldığını görünce telefonu almak için satışa sunan kişi ile irtibata geçti ve verilen banka hesabına 2 bin 500 lira parayı havale yaptı.

C.A. kendine gönderilen kargo paketinden sipariş ettiği telefon yerine kullanılmış ve piyasa değeri 20 lira olan tuşlu telefon gönderildiğini görünce şoke oldu.

Dolandırılan şahıs, Samsun Adliyesi'ne giderek savcıya şikayette bulundu.

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