Son dakika: Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedeni secde eder vaziyette bulundu
Bursa’da kaybolan ve ekipler tarafından her yerde aranan Fehmi Arık’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.
YAŞAM İHA
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan Fehmi Arık'ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.
Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı.