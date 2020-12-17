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Son dakika: Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedeni secde eder vaziyette bulundu

’da kaybolan ve ekipler tarafından her yerde aranan ’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı. Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: Bursa'da aranan yaşlı adamın cansız bedeni secde eder vaziyette bulundu

'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan 'ın bugün saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.

Dün şapkası bulunan Fehmi Arık için çalışmalar mahalleye 1 kilometre uzaklıkta bulunan mermer ocakları bölgesine yoğunlaştırılmıştı.

Gün boyu süren çalışmalar sonucunda Fehmi Arık çalıların arasında bulundu.

Eşyalarını yanına koyduğu görülen yaşlı adam secde eder vaziyette bulundu.

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