İstanbul'u karıştıran kadın! Hem soydu hem de soyundu!

Yaşanan olayı anlatan büfe sahibi Eşref Oğuz, "Bir müşteri vardı içeride o çıktıktan sonra kadın girdi içeri. Bir şeyler sordu bana. Sonra bana 'Meyve suyu verir misin?' dedi. Para benim sağ cebimdeydi. Onun da elinde poşet vardı. El çabukluğu ile parayı aldı. Dışarı doğru kovmak için müdahale ettim o esnada soyunmaya başladı. Ondan sonra kaçıp gitti. Sonradan paranın olmadığını fark ettim. Başka yerlerde de benzer taktikle hırsızlık yapmış" diye konuştu.

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