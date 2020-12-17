Kars’ta 4 köy karantinaya alındı
Kars’ta corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köyün karantinaya alındığı duyuruldu. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili Valilik tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.