Prof. Dr. Satar uyardı: Çekirgelere karşı önlem alınmazsa 2021'de istilaya neden olur

Bizim ülkemiz için şu anda bir tehdit söz konusu değil. Böyle bir şey olduğunda mutlaka haberimiz olacaktır ve tedbir alınacaktır. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü çok büyük bir ilaçlama yapılması gerekir. Ben bunu şu anda tehdit olarak görmüyorum.