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Denizli’de freni boşalan sürücüsüz otobüs dehşet saçtı: 5 araca çarptı

Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesi’nde park halindeyken freni boşalan yaklaşık 1 kilometre ilerledi. İlerlediği esnada park halindeki 5 araca çarpmasına rağmen duramayan otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Dehşet anları kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Denizli’de freni boşalan sürücüsüz otobüs dehşet saçtı: 5 araca çarptı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park edip gittiği bir anda yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonrasında freni boşalan otobüs park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı.

Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Otobüsün park halindeki kamyonete çarpması, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu.

Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler anbean yansıdı.

Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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