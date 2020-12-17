Giresun’da şekersiz fındık ezmesi üretildi 3 ülkeden talep geldi

Bayraktar, "Fındık ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinin başında geliyor. Ancak biz bunu maalesef iyi değerlendiremiyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamlarını incelediğimizde ihraç edilen fındığın çoğu hammadde ya da yarı mamul halinde satışı gerçekleştirilen fındık ve fındık ürünleri.

Kağıt üzerinde sağladığı döviz girdisi ilk bakışta çok yüksek gibi algılanabilir ancak biz bu fındığı işleyerek, katma değer katarak ve nihai mamul haline getirerek satarsak bu rakamlar 6- 7 kat daha artabilir. Bu tür piyasa spekülasyonlarının da önüne geçilir. Ben bunu her platformda dile getiriyorum ve yine tekrarlıyorum. Nihai mamul ihracatı fındığın tek kurtuluş yoludur. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek gerek" dedi.