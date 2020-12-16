Yılbaşında kimilerinin tercih ettiği çam ağacı fiyatlarıyla dudak uçuklattı

PANDEMİ HEDİYE SATIŞLARINI ARTIRDI

Geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının bu sene ikiye katlandığını hatırlatan Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 400 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler arasında. Pandemi nedeniyle yeni yılı evde karşılayacak olanlar bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor" dedi.