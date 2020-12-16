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'Korona var ellerini yıka' diyen annesini darp etti

'da dışarıdan eve gelince kapıyı açan annesinin " var, elini lavaboda yıka" diyen annesine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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'Korona var ellerini yıka' diyen annesini darp etti

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(46) alkollü bir şekilde dışarıdan eve geldi. Oğluna dış kapıyı açan anne H.E.(66) korona virüs olduğunu söyleyerek ikametin dışındaki lavaboda elini yıkamasını istedi.

Bu sırada kalçasında ve bacağından protez bulunan annesini iterek sırt üstü yere düşürdüğü ileri sürülen C.E.'nin mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesine doğru savurarak tehditlerde bulundu.

C.E., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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