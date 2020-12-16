Koronavirüs kadınların saç modellerini etkiledi

Uzun süredir saçlarını sarıya boyattığını söyleyen Melike Hasanoğlu, "Normalde ben saçlarımı sarı kullanıyordum. Çok uzun süre de sarı kullandım. Ama bu korona her şeye yansıdı. Psikolojimize de yansıdı, o yüzden siyaha döndüm. Evden dışarı çıkamıyoruz. Herhangi bir aktivitemiz yok. Herkes saçlarını koyu renge döndürmeye başladı. İnanılmaz derece sıkıldık" dedi.