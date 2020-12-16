Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde bir ilk! İşte görüntüler

"HASTALIĞIN NELER YAPTIĞINI ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN TAKİP MERKEZLERİ GEREKLİYDİ"

Covid-19 hastalığının bu virüsü atlatanlarda ne gibi etkiler bıraktığının tespit edilebilmesi için bu merkezlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Takip Merkezi İdari Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, "Covid-19'u geçirmiş olan hastalarımızın uzun dönemde ortaya çıkabilecek olası komplikasyonlarının neler olduğunu tespit etmek, bunlara erken müdahalede bulunmak ve gerekiyorsa diğer branşlar ile bu verileri paylaşarak, komplikasyonları engellemeye yönelik açılan merkezler buralar. Covid-19 ile ilgili tüm dünyadaki veriler yeterli değil. Hastalığın neler yaptığını bilmiyoruz. Bunları ortaya koyabilmek için takip merkezleri gerekliydi. Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, üniversitelerdeki ve eğitim araştırma hastanelerindeki akademisyenlerle bir araya gelerek haziran ayından beri devam eden kapsamlı bir alt yapıyla buralar oluşturuldu. 1 Aralık'tan itibaren de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu merkezimiz hizmet vermeye başladı" şeklinde konuştu.