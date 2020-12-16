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Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesinde bir ilk! İşte görüntüler

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Giriş: 16.12.2020 14:05
Güncelleme:16.12.2020 14:10
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “Covid-19 Takip Merkezleri” açmaya başladı. Ankara ve Eskişehir pilot il olarak seçildi. Covid-19 Takip Merkezi İdari Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, “Hastalığın neler yaptığını bilmiyoruz. Bunları ortaya koyabilmek için takip merkezleri gerekliydi” dedi. İşte Türkiye'nin ilk Covid-19 takip merkezinden görüntüler...

Başkent'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Covid-19 Takip Merkezi, 1 Aralık'tan itibaren hizmet vermeye başladı. Merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan sağlık merkezlerinde, daha sonra ise tüm ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"HASTALIĞIN NELER YAPTIĞINI ORTAYA KOYABİLMEK İÇİN TAKİP MERKEZLERİ GEREKLİYDİ"
Covid-19 hastalığının bu virüsü atlatanlarda ne gibi etkiler bıraktığının tespit edilebilmesi için bu merkezlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Takip Merkezi İdari Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, "Covid-19'u geçirmiş olan hastalarımızın uzun dönemde ortaya çıkabilecek olası komplikasyonlarının neler olduğunu tespit etmek, bunlara erken müdahalede bulunmak ve gerekiyorsa diğer branşlar ile bu verileri paylaşarak, komplikasyonları engellemeye yönelik açılan merkezler buralar. Covid-19 ile ilgili tüm dünyadaki veriler yeterli değil. Hastalığın neler yaptığını bilmiyoruz. Bunları ortaya koyabilmek için takip merkezleri gerekliydi. Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, üniversitelerdeki ve eğitim araştırma hastanelerindeki akademisyenlerle bir araya gelerek haziran ayından beri devam eden kapsamlı bir alt yapıyla buralar oluşturuldu. 1 Aralık'tan itibaren de Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu merkezimiz hizmet vermeye başladı" şeklinde konuştu.

"2 YIL İÇERİSİNDE EN AZ 7 KEZ HASTALARI TAKİP ETMEYİ PLANLIYORUZ"
Merkezlere başvurunun gönüllülük esaslı olduğunu belirten Aypak, "Hastaları biz arıyoruz. Eğer kabul ederlerse kendilerine uygun olan dönemde bir randevu oluşturuyoruz. Onların teşvikleri ile birlikte burada daha öncesinden oluşturulmuş bizim takip ve muayene formlarımız var. Onlara göre örneklerini alıyoruz, tetkiklerini istiyoruz ve bu tetkiklerde herhangi bir sapma varsa ilgili branşa yönlendiriyoruz. Onlardan gelen geri dönüşlere göre de hastalarımızın tedavilerini şekillendiriyoruz. 2 yıl içerisinde en az 7 kez hastaları takip etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR 19 HASTAMIZ OLDU"
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine bugüne kadar 19 hastanın başvuru yaptığını vurgulayan Aypak, "Şu ana kadar 19 hastamız oldu. Hepsiyle de bundan sonraki randevularını da oluşturduk. Bu esnada da aramaya devam ediyoruz. Takip merkezinin amacı, bu hastalığın ortaya çıkarmış olduğu; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik sıkıntıları ortaya dökmek ve bunlara erken müdahale etmek. Söylediğimiz gibi gönüllülük esaslı olduğu için hastalarımızın bizler tarafından arandığı zaman güvenerek gelmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

KOMPLİKASYONLARI EN AZ 2 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLECEK
Merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Covid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş oluyor.

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