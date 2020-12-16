Kocaeli’de lise öğrencisi babasına ait 2003 model otomobili akıllı arabaya dönüştürdü

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olduğu için bunu da fırsat bilerek internetten izlediğim videolardan öğrendiklerimle de böyle bir proje ortaya çıkardım. Geliştirmelere devam ediyorum. Pandemiden dolayı projemi hayata geçirmek 6 ay kadar sürdü. Bunu tecrübe etmek ve amatörlüğümden dolayı bir 6 ay içerisinde yapabildim.