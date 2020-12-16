Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü
Fethiye ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi.
YAŞAM DHA
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Foça Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Uçkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.