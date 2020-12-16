16 Aralık 2020, Çarşamba
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Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Fethiye ilçesinde bir evde çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Foça Mahallesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evdeki Metin Uçkun'un (59) yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Uçkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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