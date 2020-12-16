Son dakika: 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye ev hapsi!

Hastanede tedavi altında olan Gülten Kılıç da bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.